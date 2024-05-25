نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا اتحاد الكرة يقرر صحة موقف إدارة المصري في قيد إبراهيم سعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا يفيد بصحة موقف إدارة النادي المصري في قيد اللاعب إبراهيم سعيد لاعب فريق الشباب بالنادي المصري تحت 21 عامًا وذلك بناء على التحقيقات والمستندات الرسمية المقدمة، وبالتالي سيتم حفظ الشكوى المقدمة من إدارة نادي انبي تجاه اللاعب.

صحة موقف إدارة المصري في قيد إبراهيم سعيد

يواجه المصري نظيره فيوتشر في الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثاني في مسابقة الدورى برصيد 38 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدى، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.