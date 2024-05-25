نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كومباني مدربًا جديدًا لـ بايرن ميونخ حتى 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مدربه الجديد، فينسنت كومباني، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

كومباني مدربًا جديدًا لـ بايرن ميونخ

خلال الأيام الماضية، جرت مفاوضات مكثفة بين بايرن ميونخ وكومباني، وكذلك ناديه الحالي بيرنلي الذي هبط من الدوري الإنجليزي الممتاز. وافق كومباني على عرض بايرن ميونخ منذ أيام، معتبرًا أن هذه الفرصة لا تُعوَّض، لكن التحدي كان في الحصول على موافقة بيرنلي للسماح برحيل المدرب البلجيكي.

أعلن رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن بايرن ميونخ وافق على دفع تعويض مادي قيمته 12 مليون يورو لنادي بيرنلي للسماح برحيل كومباني. وبهذا، لم يتبق سوى توقيع المدرب على العقود.

وأوضح رومانو أن كومباني سيوقع عقد تدريب بايرن ميونخ لمدة 3 سنوات، يمتد حتى 30 يونيو 2027، ليخلف بذلك توماس توخيل الذي غادر النادي الألماني بالفعل.

الجدير بالذكر أن فينسنت كومباني يمتلك خبرة تدريبية قصيرة بدأت مع نادي أندرلخت في عام 2019 ثم انتقل إلى تدريب بيرنلي في عام 2022، وتعتبر خطوة انتقاله إلى بايرن ميونخ تطورًا كبيرًا في مسيرته التدريبية.