نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يرفض رحيل هذا اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم مسئولو إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مصير لاعبه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وموقفه النهائي من الرحيل عن الفريق.

ويثير مصير أردا جولر، حيرة الجميع في البرنابيو خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد وصول عدد من العروض له من أجل ضمه في الصيف.

تفاصيل مصير جولر مع ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن ريال مدريد لا ينوي التخلي عن خدمات جولر خلال سوق الانتقالات الصيفي ويرغب في التمسك به داخل حساباته.

كما أكدت التقارير الصحفية، أن جولر لم يطلب من نادي ريال مدريد أيضًا الرحيل عن الفريق ولذلك فإن مصيره هو البقاء داخل البرنابيو.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة فريق بورسيا دورتموند مساء اليوم الأول من شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا.