نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أبو تريكة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتصريحات قبل ساعات قليلة من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريق الأهلي المصري والترجي التونسي. اللقاء سيُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث سيتنافس الفريقان لحسم الفائز باللقب بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

أبو تريكة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي

عبر أبو تريكة عن شعوره بالقلق والتوتر قبل المباراة خلال مداخلته على قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا: "هل شعرت بأن قلبك توقف عند استاد القاهرة؟ هذا أمر طبيعي، لكن يجب أن نذكر أن الأهلي والترجي يمثلان روحًا واحدة".

وأكد أبو تريكة على أهمية تقديم كلا الفريقين لأداء قوي ومميز، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب لم ترقَ إلى المستوى المتوقع. وأضاف قائلًا: "نريد مشاهدة مباراة جيدة على عكس المباراة الأولى التي لم تكن بمستوى الأداء المطلوب. أتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وبالتأكيد أطمح لفوز الأهلي".

وفيما يخص الجمهور، دعا أبو تريكة إلى التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن التعصب، قائلًا: "كما قلت، الأهلي والترجي هما فريقان يجمعهما الكثير من الاحترام المتبادل، ولا داعي للتعصب".

يخوض الأهلي مباراته ضد الترجي مستفيدًا من عاملي الأرض والجمهور، ساعيًا لتحقيق لقبه الثاني عشر في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، وذلك من خلال تقديم أداء قوي للدفاع عن لقبه.