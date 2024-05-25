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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا.. يستقبل ملعب "هزاع بن زايد" بنادي العين، إياب نهائي دوري أبطال آسيا لموسم 2023-2024 المنتظر في نسخة مميزة نعيشها في ظل تألق النادي الإماراتي المميز، وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويسعى زعيم الإمارات لتعويض خسارة الذهاب الصادمة بعد أن كان مسيطرا ومتقدما في النتيجة بهدف نظيف، لكن المباراة انتهت ببعض الأخطاء الدفاعية جعلت الفريق الياباني يوكوهاما، مارينوس يفوز بنتيجة 2-1، ويعتبر ملعب "هزاع بن زايد" هو أهم أسلحة العين في مواجهة اليوم، حيث إنه لم يخسر أبدا على أرضه في النهائي (فاز في إياب 2003، وتعادل مع طرفي نهائي نسختي 2005 و2016 عندما خسر اللقب)، وبالتالي سيكون تكرار انتصار النسخة الأولى على أرضه، المفتاح للتتويج.

يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا

موعد مباراة العين ويوكوهاما مارينوس اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2024

موعد المباراة ملعب المباراة توقيت مصر والسعودية توقيت الإمارات السبت 25 مايو 2024 ستاد هزاع بن زايد (الإمارات) 7:00م 8:00م حكم المباراة: الجيز تاتاشيف

يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا.. ويعود الزعيم بقيادة المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو، إلى المشهد الختامي للدور النهائي لأبطال آسيا للمرة الأولى منذ عام 2016، ووصل كريسبو لمواصلة مشوار الهولندي ألفريد شرودر، وشهد نجاح الفريق في تصدر ترتيب المجموعة الأولى بـ15 نقطة، ثم فاز في ثمن النهائي على ناساف الأوزبكي (2-1)، وأطاح بقطبي الكرة السعودية، النصر في ربع النهائي والهلال في نصف النهائي.

كما يسعى العين لتسجيل هدف جديد في البطولة، حيث سجل لاعبوه 29 هدفا طوال مشواره في النسخة الحالية للبطولة، ليكون ثاني أقوى هجوم بفارق هدف عن الهلال في المركز الأول، ويليهما يوكوهاما في المركز الثالث بمجموع 23 هدفا، ولذلك سنتعرف الآن إلى القنوات الناقلة لمباراة العين اليوم ضد يوكوهاما مارينوس في نهائي دوري أبطال آسيا.

القنوات الناقلة لمباراة العين ضد يوكوهاما مارينوس اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا.. وستكون مباراة العين ضد يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا 2024، منقولة بشكل حصريّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية في كل أرجاء الوطن العربي وشمال إفريقيا والشرق الأوسط، وستنقل أيضا قنوات SSC SPORTS السعودية الرياضية، المباراة حصريا في السعودية، وقناة أبوظبي الرياضية آسيا المباراة بشكل حصري للجمهور الرياضي في الإمارات.

تردد قناة beIN Sports AFC HD على سهيل سات

تردد قناة beIN Sports AFC HD القمر الاصطناعي: سهيل سات التردد: 10810 الاستقطاب: عمودي معامل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة SSC1 HD على عرب سات

تردد قناة SSC1 HD القمر الاصطناعي: عرب سات التردد: 12380 الاستقطاب: أفقي معامل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD على عرب سات

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD القمر الاصطناعي: عرب سات التردد: 12418 الاستقطاب: أفقي معامل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكاس 9 HD عبر سهيل سات

تردد قناة الكاس 9 HD القمر الاصطناعي: سهيل سات التردد: 11919 الاستقطاب: أفقي معامل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النهائي بين العين ويوكوهاما أونلاين؟

يلا شوت Al-Ain بث مباشر.. مشاهدة العين × يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا.. وتنقل قنوات بي إن سبورتس البطولات كافة المُذاعة عبر قنواتها من خلال تطبيق TOD، وهو تطبيق غير مجانيّ وفي حال تفعيلك للاشتراك فستتمكن من مشاهدة المباراة قبل بدايتها بدقائق معدودة، الحال نفسه ينطبق على المباريات المنقولة عبر قنوات SSC السعودية الرياضية، فإنها منقولة عبر تطبيق SHAHID وبالتحديد في باقة VIP، بالإضافة إلى تطبيق "المنصة" العراقي.

معلق مباراة العين ضد يوكوهاما في نهائي دوري أبطال آسيا 2024

القناة الناقلة معلق المباراة الكاس 9 HD أحمد الطيب أبوظبي آسيا 1 HD عامر عبدالله أبوظبي آسيا 2 HD محمد الشامسي SSC 1 HD محمد حسين أضرضور - علي سعيد الكعبي BeIN SPORTS AFC HD حسن العيدروس SSC Extra 1 HD فارس عوض

تشكيل العين الإماراتي اليوم لمواجهة يوكوهاما

حراسة المرمى: خالد عيسى

خالد عيسى خط الدفاع: بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي، إيريك

بندر الأحبابي، خالد الهاشمي، كوامي، إيريك خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، محمد عباس

يحيى نادر، بارك يونج، محمد عباس خط الهجوم: كاكو، لابا كودجو، سفيان رحيمي

تشكيل يوكوهاما اليوم لمواجهة العين الإماراتي