نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. رسالة أبو تريكة لجماهير الأهلي وكومباني يقود تدريب بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الأربعاء 22-5-2024 في السطور التالية:

أبو تريكة يوجه رسالة خاصة لجماهير الأهلي قبل مواجهة الترجي

أدلى محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بتصريحات قبل ساعات قليلة من مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريق الأهلي المصري والترجي التونسي. اللقاء سيُقام في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث سيتنافس الفريقان لحسم الفائز باللقب بعد انتهاء مباراة الذهاب في رادس بالتعادل السلبي.

عبر أبو تريكة عن شعوره بالقلق والتوتر قبل المباراة خلال مداخلته على قناة "بي إن سبورتس"، قائلًا: "هل شعرت بأن قلبك توقف عند استاد القاهرة؟ هذا أمر طبيعي، لكن يجب أن نذكر أن الأهلي والترجي يمثلان روحًا واحدة".

وأكد أبو تريكة على أهمية تقديم كلا الفريقين لأداء قوي ومميز، مشيرًا إلى أن مباراة الذهاب لم ترقَ إلى المستوى المتوقع. وأضاف قائلًا: "نريد مشاهدة مباراة جيدة على عكس المباراة الأولى التي لم تكن بمستوى الأداء المطلوب. أتمنى التوفيق لكلا الفريقين، وبالتأكيد أطمح لفوز الأهلي".

وفيما يخص الجمهور، دعا أبو تريكة إلى التحلي بالروح الرياضية والابتعاد عن التعصب، قائلًا: "كما قلت، الأهلي والترجي هما فريقان يجمعهما الكثير من الاحترام المتبادل، ولا داعي للتعصب".

كومباني مدربًا جديدًا لـ بايرن ميونخ حتى 2027

أكد فابرزيو رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، أن نادي بايرن ميونخ قد توصل إلى اتفاق نهائي مع مدربه الجديد، فينسنت كومباني، لتولي قيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

أعلن رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" أن بايرن ميونخ وافق على دفع تعويض مادي قيمته 12 مليون يورو لنادي بيرنلي للسماح برحيل كومباني. وبهذا، لم يتبق سوى توقيع المدرب على العقود.

عضو الهلال السوداني يتحدث عن المشاركة في الدوري الموريتاني وتوقعه لمواجهة الأهلي والترجي

تحدث رامي كمال عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في الدوري الموريتاني وتطرق لتوقعه لمباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قال رامي كمال، في تصريحات خاصة لموقع “دوت الخليج الرياضي”: "كل الأمور الخاصة بمشاركة الهلال بالدوري الموريتاني تسير جيدًا".

ريال مدريد يرفض رحيل هذا اللاعب

حسم مسئولو إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مصير لاعبه خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة وموقفه النهائي من الرحيل عن الفريق.

ويثير مصير أردا جولر، حيرة الجميع في البرنابيو خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد وصول عدد من العروض له من أجل ضمه في الصيف.