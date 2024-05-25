شاهد.. جماهير الأهلي تتغنى بـ أبو تريكة ورسالة خاصة قبل مواجهة الترجي

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى محمد أبو تريكة، النجم السابق لفريق الأهلي المصري، تحية خاصة من جماهير النادي الموجودة حول استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة فريقهم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

جماهير الأهلي تتغنى بـ أبو تريكة

تقام هذه المباراة المهمة على أرضية استاد القاهرة، حيث يتطلع كل فريق للفوز وحسم اللقب القاري الغالي.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة بتمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والسادسة مساءً بتوقيت تونس.

وفي مشهد مؤثر، أعرب أحد مشجعي الأهلي عن حبه وتقديره لأبو تريكة، قائلًا: "نتمنى لك العودة بالسلامة إلى مصر، يا أبو تريكة، فأنت حبيب الملايين".

وعلى وقع هتافات "يا يا يا تريكة" التي ارتفعت من بين جماهير النادي، ظهرت علامات الفرح والسعادة على وجه أبو تريكة، الذي حضر الأستوديو التحليلي لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.