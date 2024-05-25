نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الداخلية لمواجهة المقاولون في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن عيد مرازيق المدير الفني لنادي الداخلية تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الداخلية لمواجهة المقاولون العرب

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: “محمد مجدي، محمود حسونة، شريف دابو، كريم يحيى عبد الرحمن، أحمد عماد، إسلام عبد النعيم، أدهم حامد، عبد الرحمن سيد صميدة، مصطفى فوزي، كليتش شيمزين، إيهاب سمير”.

تنطلق هذه المباراة في السادسة مساء اليوم السبت بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

ومن المقرر أن تذاع عبر الشبكة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات الدوري الممتاز.

يحتل الداخلية، المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يبقى المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.