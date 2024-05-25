شاهد.. هدف مانشستر يونايتد الأول أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - سجل أليخاندرو جارناتشو هدف التقدم لصالح مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

هدف مانشستر يونايتد الأول أمام مانشستر سيتي

وجاء الهدف في الدقيقة 30، بعد تمريرة طولية من ديوجو دالوت، مررها المدافع جفارديول بشكل غير مناسب للحارس أورتيجا ليستغلها جارناتشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح اليونايتد.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.