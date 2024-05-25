نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتمد جمال يعلن تشكيل المقاولون لمواجهة الداخلية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن معتمد جمال، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ25 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المقاولون العرب أمام الداخلية

ضم تشكيل المقاولون العرب: "في حراسة المرمى محمود أبو السعود وفي الدفاع أمير عابد ولؤي وائل وأحمد علاء وجوزيف أوشايا، وفي الوسط محمد مجلي وعمار حمدي ومحمود أبو الفتوح مانجا، وفي الهجوم عماد ميهوب ومحمد عنتر ومهند محمد".

تنطلق هذه المباراة في السادسة مساء اليوم السبت بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

ومن المقرر أن تذاع عبر الشبكة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات الدوري الممتاز.

يحتل الداخلية، المركز الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 12 نقطة، بينما يبقى المقاولون العرب المركز الـ17 برصيد 16 نقطة.