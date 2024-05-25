كوبي ماينو يسجل هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك مانشستر سيتي بكأس الاتحاد

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن كوبي ماينو من تسجيل الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك مانشستر سيتي

وجاء الهدف في الدقيقة 39، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله كوبي ماينو الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس ستيفان أورتيجا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-0 لصالح اليونايتد.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.