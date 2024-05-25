نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة خاصة من جماهير الأهلي لـ علي معلول في مدرجات استاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير النادي الأهلي، الحاضرة في مدرجات استاد “القاهرة الدولي”، على دعم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم والذي يغيب عن إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي، بسبب الإصابة.

جماهير الأهلي لـ معلول: سلامات يا أسطورة

رفعت جماهير الأهلي في المدرجات، صورة لعلي معلول مرفقة برسالة، جاء فيها: “سلامات يا أسطورة، ليتني أغلقت الرواية عندما كان البطل مبتسمًا”.

كان علي معلول قد تعرض للإصابة بقطع جزئي في وتر إكليس خلال مشاركته في مباراة الأهلي والترجي بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ملعب رادس، السبت الماضي.

ويستعد فريق الأهلي، لمواجهة الترجي التونسي الليلة على استاد القاهرة الدولي، في لقاء الحسم والذي سيحدد هوية بطل النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والترجي اليوم السبت، عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.

ويتطلع فريق الأهلي، لتحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، أما الترجي يضع عينه على اللقب الـ5 له.