نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهدفي جارناتشو وماينو.. مانشستر يونايتد يتقدم على السيتي بثنائية في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم مانشستر يونايتد أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي بثنائية نظيفة في الشوط الأول بالمباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "ويمبلي"، وذلك في إطار نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد

سدد أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 9، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها الحارس ستيفان أورتيجا بثبات.

وسجل أليخاندرو جارناتشو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 30، بعد تمريرة طولية من ديوجو دالوت، مررها برأسية المدافع جفارديول بشكل غير مناسب للحارس أورتيجا ليستغلها جارناتشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، سجله ماركوس راشفورد، وذلك لوجود تسلل على أليخاندرو جارناتشو.

وأحرز كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 39، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله ماينو الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس ستيفان أورتيجا.