نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كريسبو يعلن تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي العين عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق يوكوهاما الياباني، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب نيسان بمدينة يوكوهاما، قد انتهى بفوز بطل اليابان 2-1.

تشكيل العين لمواجهة يوكوهاما في دوري أبطال آسيا

وجاء تشكيل العين الرسمي أمام يوكوهاما كالتالي:

حراسة المرمى: خالد عيسى

خالد عيسى خط الدفاع: جمعة، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي

جمعة، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي خط الوسط: بارك يونج وو، محمد عباس، يحيي نادر

بارك يونج وو، محمد عباس، يحيي نادر خط الهجوم: سفيان رحيمي، كاكو، بالاسيوس

موعد مباراة العين أمام يوكوهاما في دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.