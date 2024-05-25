عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام مونزا في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن باولو مونتيرو المدير الفني المؤقت لفريق يوفنتوس، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مونزا، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين "الأخيرة" من بطولة الدوري الإيطالي.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، على أرضية ملعب "أليانز ستاديوم" في ختام بطولة الكالتشيو.

تشكيل يوفنتوس الرسمي لمواجهة مونزا في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: بيرين

خط الدفاع: دانيلو، روجاني، أليكس ساندرو، وياه

خط الوسط: فاجيولي، ألكاراز، يلديز

خط الهجوم: إيلينج جونيور، كييزا، ميليك

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تنقل أحداث المباراة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الايطالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.