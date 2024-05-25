نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. وسام بن يدر يرحل عن موناكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي موناكو الفرنسي، اليوم السبت، رحيل قائده وسام بن يدر عن صفوفه بشكل رسمي في نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.

رحيل وسام بن يدر عن موناكو

ونشر نادي موناكو، مودعًا لاعبه: “شكرًا وسام، إنها صفحة خاصة في تاريخ النادي طويت هذا الصيف”.

وذكر الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن وسام بن يدر سيغادر موناكو الفرنسي، بشكل مجانٍ وسيكون لاعبًا حرًا في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار رومانو: “وسام بن يدر الآن متاح، ويبحث عن نادٍ جديد للانضمام إليه”.

جدير بالذكر أن وسام بن يدر صاحب الـ33 عامًا، قد انضم إلى موناكو الفرنسي في صيف 2019 قادمًا من إشبيلية.