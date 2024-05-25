جماهير الأهلي تُحفز اللاعبين وتطالبهم بحصد اللقب الإفريقي

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت جماهير الأهلي التي ملأت مدرجات استاد القاهرة، على تشجيع اللاعبين والجهاز الفني وطالبتهم بالفوز على الترجي التونسي والتتويج بدوري أبطال إفريقيا.

جماهير الأهلي تحفز اللاعبين

جاء ذلك أثناء قيام لاعبي الأهلي والجهاز الفني بمعاينة أرضية الملعب قبل انطلاق عمليات الإحماء.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قد وصل منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة فريق الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الجدير بالذكر أن الأهلي تعادل سلبيًا أمام الترجي التونسي برادس في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.