نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيديو.. جيريمي دوكو يقلص الفارق أمام مانشستر يونايتد بهدف من تسديدة سحرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قلص جيريمي دوكو الفارق لصالح مانشستر سيتي أمام نظيره مانشستر يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "ويمبلي" في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2023-2024.

وجاء الهدف في الدقيقة 86، بعد تمريرة من فيل فودين إلى زميله دوكو الذي سدد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا لتصبح النتيجة حتى الآن 2-1 لصالح اليونايتد.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.