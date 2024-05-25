نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منافسة أفريقية عملاقة وحاسمة بين الأهلي والترجي، وتقدم بوابة دوت الخليج الإلكترونية شاهد بدقة عالية،، بث مباشر مباراة الأهلي والترجي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وهو ما تترقبه الجماهير الأفريقية على اختلاف انتمائها للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، في لقاء يقام على استاد القاهرة الدولي، والتي تحسم اللقب هذا العام بعد أن انتهى لقاء الذهاب يوم السبت الماضي، بالتعادل السلبي دون أهداف في المباراة التي جمعتهما على استاد رادس الأولمبي، وسط حماس من الأهلي لحصد لقب البطولة للمرة 12 في تاريخه، بينما يسعى الترجي لحصد البطولة للمرة الخامسة في التاريخ.

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها لحظة بلحظة وعلى مدار الساعة كل ما يخص بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاءت كالتالي:

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ويترقب الجميع وجود رابط بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي تقام الليلة على استاد القاهرة الدولي.

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وسيتم نشر رابط بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا في لقاء الليلة، وذلك فور بداية المباراة بين الفريقين.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وستنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي التونسي

وسيتم بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي بشكل حصري عبر قناة beinsports الناقل الحصري للمباراة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع إمكانية متابعة اللقاء عبر إذاعة أون سبورت إف إم 93.7، والتي ستنقل المباراة عبر بثها المباشر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وتعتبر مجموعة قنوات بين سبورت من أهم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب دوري أبطال إفريقيا، وتملك مجموعة قنوات بين سبورت حق نقل مباراة نادي الترجي التونسي ضد الأهلي المصري حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لكونها تملك حقوق إذاعة مباريات دوري أبطال إفريقيا، وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت إذاعة ماتش اليوم السبت عبر تردد قناة بين سبورت 6 المشفرة- قناة Bein Sports HD 6، وتملك قناة تايم سبورت حق إذاعة ماتش الاهلي اليوم عبر تردد البث الأرضي داخل مصر.

مشاهدة مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا.. تردد قناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى والترجي التونسي اليوم على النايل سات

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ويمكنك مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد الأهلي المصري اليوم على القمر الصناعي نايل سات عبر تردد قناة بين سبورت 6 وهي القناة الناقلة لماتش إياب نهائي دورى أبطال إفريقيا، كما يلي:

تردد القناة الناقلة لمباراة الترجي ضد الأهلي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11054 الاستقطاب: V معدل الترميز: 27500 معامل التصحيح: 2/3

تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي الناقلة لمباراة نهائي دوري الابطال

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وتستطيع مشاهدة ماتش الاهلي عبر تردد قناة تايم سبورت البث الأرضي، عبر التردد الأرضى UHF 32.

ضبط تردد تايم سبورت

تستطيع ضبط تردد تايم سبورت الأرضي كما يلي:

الذهاب إلى الإعدادات، ثم الذهاب إلى القنوات.

توليف إعداد القناة، توليف تلقائى.

بحث رقمى فقط، وانتظر التحميل.

الضغط على تم، واختيار قناة تايم سبورت.

معلق مباراة الترجي ضد الأهلي اليوم في نهائي دوري الابطال

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وأعلنت شبكة قنوات بين سبورت القطرية عن اسم معلق مباراة الترجي والأهلي اليوم، واختارت القناة معلق مصري وآخر تونسي للتعليق الصوتي على مباراة اليوم في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يلي:

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي المعلق الرياضي المصري على محمد على

بث مباشر لمباراة الأهلي والترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطاقة مباراة الأهلي والترجي التونسي

المباراة: الترجي والأهلي البطولة: دوري أبطال إفريقيا الدور: النهائي اللقاء: الإياب الموعد: 8 مساءً بتوقيت القاهرة الملعب: استاد القاهرة الدولي الحكم: جان جاك ندالا

قائمة الأهلي أمام الترجي التونسي اليوم

واختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق الأحمر والتي جاءت كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف. خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد.

محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، كريم فؤاد. خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، وإمام عاشور، أحمد نبيل كوكا.

مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، وإمام عاشور، أحمد نبيل كوكا. خط الوسط الهجومي: أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر. خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست.

قائمة الترجي في مباراة الأهلي اليوم

وضم البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي 23 لاعبًا لخوض مباراة الأهلي والتي جاءت كما يلي:-

حراسة المرمى: أمان الله مميش، صدقي الدبشي، معز بن شريفية.

أمان الله مميش، صدقي الدبشي، معز بن شريفية. خط الدفاع: رائد بوشنيبة، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، هاني عمامو، ياسين مرياح، أمين توجاي.

رائد بوشنيبة، محمد بن علي، محمد أمين بن حميدة، هاني عمامو، ياسين مرياح، أمين توجاي. خط الوسط: روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، أوجبيلو، حسام تقا، غيث الوهابي، زكريا العايب، وائل الدربالي.

روجيه أهولو، غيلان الشعلالي، أوجبيلو، حسام تقا، غيث الوهابي، زكريا العايب، وائل الدربالي. خط الهجوم: يان ساس، أسامة بوقرة، رودريجو رودريجيز،حسام غشة، أندريه بوكيا، كيبا سوي، محمد أمين بن حمودة.

تاريخ مواجهات الأهلي والترجي التونسي

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. والتقى الأهلي مع الترجي التونسي قبل لقاء الليلة في 25 مباراة في البطولات الإفريقية، ةشهدت تلك المواجهات اكتساحًا كاملًا لصالح الأهلي في 12 مباراة فوزًا، فيما نجح الفريق التونسي في الفوز بأربعة منها فقط وتعادل الفريقان 9 مباريات، منها لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

بطولات الأهلي والترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ونجح الأهلي في تحقيق لقب 11 مرة أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2023، وعلى الجانب الآخر توج الترجي التونسي باللقب 4 مرات من قبل 1994 و2011 و2018 و2019.

تشكيل الأهلي اليوم في مباراة الترجي

ويخوض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي مصطفي شوبير خط الدفاع كريم فؤاد محمد عبدالمنعم رامي ربيعة محمد هاني خط الوسط مروان عطية محمد مجدي أفشة إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات وسام أبو علي بيرسي تاو

تشكيل الترجي أمام الأهلي اليوم

ويخوض البرتغالي ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي التونسي في المباراة مكون من:

حراسة المرمي أمان الله مميش خط الدفاع محمد بن علي محمد أمين توجاي ياسين مرياح محمد بن حميدة خط الوسط روجير اهولو حسام تقا غيلان الشعلالي خط الهجوم حسام الدين غشة يان ساس رودريجو رودريجيز

5 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي إفريقيا مجانًا

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. وتنطلق في الثامنة من مساء اليوم، السبت مباراة الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والتي يستضيفها ستاد القاهرة، وتعادل الأهلي مع الترجي سلبيًا في المباراة التي أقيمت على ستاد حمادي العقربي بتونس، وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة وتحديدًا عبر قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق علي محمد علي وعصام الشوالي ولكن يمكن مشاهدتها بطريقة أخرى مجانية، ووفقًا لقواعد البث في الاتحاد الأفريقي فيسمح بنقل المباراة أرضيًا وهو ما ستفعله الهيئة الوطنية للإعلام التي ستبق المباراة عبر تايم سبورت بتعليق أيمن الكاشف، فكيف تشاهد المباراة عبر التردد الأرضي؟

التليفزيونات التقليدية

ويمكنها التقاط تردد القناة عن طريق "الإريال" القديم الذي يوضع أعلى التليفزيون العادي مباشرة، لكن الجودة ستكون ضعيفة، كما يمكن التقاط الصورة بجودة HD من خلال الحصول على جهاز يحول الإشارة من "أنالوج" إلى "ديجيتال"، ويتم توصيل الإريال به؛ ليخرج منه كابل ثلاثي "أحمر- أصفر -أبيض"، ويتم توصيلها بالتليفزيون.

الشاشات الحديثة

شاهد بدقة عالية.. بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ويحتاج المستخدم للحصول على جهاز تحويل "أنالوج" إلى "ديجيتال"، يكون متصلًا به الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ "UHF Antenna"، حيث سيخرج من هذا الجهاز وصلة HDMI يمكن توصيلها بالتليفزيون، وإذا كان التلفزيون يدعم التحويل المباشر من "أنالوج" إلى "ديجيتال" دون جهاز خارجي سيحتاج المستخدم أيضًا لوجود الإريال الموجود أعلى سطح المنزل أو ما يعرف بـ "UHF Antenna"، ويتم توصيله بالتليفزيون أيضًا.

طريقة تشغيل قناة Time Sport

إذا كانت الشاشة تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي:

قم بتركيب الهوائي الأرضي "الإريال"، وتوجيهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

وصل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بالشاشة RF.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

عقب انتهاء البحث، احفظ القناة التي استقبلتها.

إذا كانت الشاشة لا تدعم استقبال البث الأرضي الرقمي

يحتاج المستخدم إلى جهاز خاص لتحويل أنالوج إلى ديجيتال، وهو الخاص باستقبال البث الأرضي الرقمي، مع مراعاة أن يكون مدونًا عليه DVBT" أو "DVBT2".

ركب الهوائي الأرضي "الإريال" ووجهه نحو محطة الإرسال الخاصة بحافظتك.

صل الكابل الخاص بالإريال في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال RF.

صل جهاز الاستقبال بالشاشة أو بالتليفزيون العادي عبر كابل ثلاثي أو كابل HDMI.

ادخل إلى قائمة البحث الخاصة بالتليفزيون أو الشاشة، للبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

يمكن تحويل القمر الصناعي خاصة طبق الدش إلى إريـال أرضي عادي من خلال محول "كونفيرتر" ويباع في محال الدش مقابل 20 جنيهًا تقريبًا