عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

جاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجي التونسي، على النحو التالي:

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة