عاجل.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام الترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي أمام الترجي التونسي
جاء تشكيل الأهلي الرسمي أمام الترجي التونسي، على النحو التالي:
- حراسة المرمى: مصطفى شوبير
- الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - كريم فؤاد
- الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
- الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - وسام أبو علي
ويجلس على دكة بدلاء الأهلي: محمد الشناوي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأحمد عبدالقادر ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وأنتوني موديست.