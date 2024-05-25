هل يفقد لابورت السيطرة؟.. سلوك مدافع النصر يثير غضب السويد ويطالب بمعاقبته!

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رياض - احمد صلاح - "لابورت قنبلة موقوتة" .. السويد ينتقد سلوك مدافع النصر

الرياض، المملكة العربية السعودية: هاجم الناقد الرياضي عبّد العزيز السويد بشدة سلوك مدافع النصر، إيميريك لابورت، بعد طرده في مباراة فريقه ضد الرياض، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تصرف أحمق وأرعن:

عبّر السويد عن استيائه من سلوك لابورت، واصفًا إياه بـ "التصرف الأحمق والأرعن".

أكد أن لابورت سبق وأن تصرف بنفس السلوك في مباراة سابقة ضد العين، مما يُشير إلى تكرار هذا السلوك من قبل اللاعب.

قنبلة عمياء:

شبه السويد لابورت بـ "قنبلة عمياء"، مشيرًا إلى أنه يفقد السيطرة على نفسه في بعض الأحيان، ويخرج عن وعيه دون إدراك لخطورة تصرفاته.

تأثير غيابه:

لفت السويد إلى أن غياب لابورت عن المباريات القادمة سيكون ضربة قوية للنصر، خاصةً مع اقتراب موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ردود فعل غاضبة:

قوبلت تصريحات السويد بتأييد واسع من قبل جماهير الكرة السعودية، الذين عبروا عن غضبهم من سلوك لابورت، وطالبوا بمعاقبته بشكل صارم.

اعتبر البعض أن لابورت يُشكل خطرًا على زملائه وعلى لاعبي الفرق الأخرى، وأن وجوده في الملعب قد يُعرضه أو غيره للإصابة.