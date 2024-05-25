بالبيكيني ... شريكة رونالدو جورجينا تتمشى بشوارع الرياض وتثير موجة من الغضب لدى الشارع السعودي ,,شاهد

انت الأن تتابع خبر بالبيكيني ... شريكة رونالدو جورجينا تتمشى بشوارع الرياض وتثير موجة من الغضب لدى الشارع السعودي ,,اتفرج والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جورجينا، صديقة نجم النصر رونالدو، تستمتع برياض الرياض!

شاركت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، صديقة نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر لحظة تجولها في شوارع العاصمة السعودية، الرياض.

وأظهر الفيديو جورجينا وهي تسير في شوارع المدينة، مستمتعة بالأجواء وجمال المكان.

يأتي ذلك بعد تعادل نادي النصر مع نظيره الطائي بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.