الرياضة

الاتحاد في مهب الريح: نور يُطالب بـ"ثورة كبرى" لإنقاذ الفريق!

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رياض - احمد صلاح - عبر الناقد الرياضي محمد نور عن استيائه الشديد من الأداء السيء الذي يظهر عليه لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

أسباب الاستياء:

  • ضعف أداء اللاعبين.
  • استمرار وجود المدرب غاياردو، على الرغم من عدم قدرته على تطبيق أسلوبه.
  • تكرار الإصابات والإيقافات، مما يجبر المدرب على الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.
  • عدم وجود عناصر كافية لدى غاياردو لتطبيق أسلوبه.
  • عدم قدرة الفريق على المنافسة في الموسم القادم.
  • قلة فرص جذب لاعبين أجانب جدد.

الحلول المقترحة:

  • عقد جلسة حوارية بين الإدارة واللاعبين والمدرب لتوحيد وجهات النظر.
  • اختيار لاعبين متناغمين مع بعضهم البعض.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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