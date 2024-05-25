انت الأن تتابع خبر الاتحاد في مهب الريح: نور يُطالب بـ"ثورة كبرى" لإنقاذ الفريق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عبر الناقد الرياضي محمد نور عن استيائه الشديد من الأداء السيء الذي يظهر عليه لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

أسباب الاستياء:

ضعف أداء اللاعبين.

استمرار وجود المدرب غاياردو، على الرغم من عدم قدرته على تطبيق أسلوبه.

تكرار الإصابات والإيقافات، مما يجبر المدرب على الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.

عدم وجود عناصر كافية لدى غاياردو لتطبيق أسلوبه.

عدم قدرة الفريق على المنافسة في الموسم القادم.

قلة فرص جذب لاعبين أجانب جدد.

الحلول المقترحة: