انت الأن تتابع خبر الاتحاد في مهب الريح: نور يُطالب بـ"ثورة كبرى" لإنقاذ الفريق! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - عبر الناقد الرياضي محمد نور عن استيائه الشديد من الأداء السيء الذي يظهر عليه لاعبو فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.
أسباب الاستياء:
- ضعف أداء اللاعبين.
- استمرار وجود المدرب غاياردو، على الرغم من عدم قدرته على تطبيق أسلوبه.
- تكرار الإصابات والإيقافات، مما يجبر المدرب على الاعتماد على مجموعة محدودة من اللاعبين.
- عدم وجود عناصر كافية لدى غاياردو لتطبيق أسلوبه.
- عدم قدرة الفريق على المنافسة في الموسم القادم.
- قلة فرص جذب لاعبين أجانب جدد.
الحلول المقترحة:
- عقد جلسة حوارية بين الإدارة واللاعبين والمدرب لتوحيد وجهات النظر.
- اختيار لاعبين متناغمين مع بعضهم البعض.