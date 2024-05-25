نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب مان سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز أمام غريمه التقليدي مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب "ويمبلي".

أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

سدد أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 9، تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن أمسك بها الحارس ستيفان أورتيجا بثبات.

وسجل أليخاندرو جارناتشو أول أهداف اللقاء لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 30، بعد تمريرة طولية من ديوجو دالوت، مررها برأسية المدافع جفارديول بشكل غير مناسب للحارس أورتيجا ليستغلها جارناتشو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 38، سجله ماركوس راشفورد، وذلك لوجود تسلل على أليخاندرو جارناتشو.

وأحرز كوبي ماينو الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 39، بعد تمريرة من برونو فيرنانديز إلى زميله ماينو الذي سدد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس ستيفان أورتيجا.

ومنعت العارضة الهدف الأول لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 55، بعد تسديدة قوية من إرلينج هالاند من داخل منطقة الجزاء.

وأهدر جوليان ألفاريز لاعب مانشستر سيتي في الدقيقة 64، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس أندري أونانا.

وقلص جيريمي دوكو الفارق لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 86، بعد تمريرة من فيل فودين إلى دوكو الذي سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يمين الحارس أندري أونانا.