الرياضة

تدريبات تأهيلية خاصة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية في بداية مران اليوم السبت  الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري المقبل في مسابقة الدوري.

أخبار مران الزمالك اليوم

تولى جواو ميجيل مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة والتي تضمنت تدريبات بدنية قوية وفقرة أخرى بالكرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنيًا للمباراة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل ببرج العرب، في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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