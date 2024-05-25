عاجل.. تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميجيل كاردوسو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، عن التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها فريقه مباراته ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الترجي التونسي أمام الأهلي

يستعد الترجي لخوض هذه المواجهة الحاسمة كضيف على الأهلي، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وذلك في محاولة لحسم اللقب القاري للعام الحالي 2024.

من جانبه، يدخل الأهلي هذه المباراة وهو حامل اللقب من النسخة الماضية، مستفيدًا من عوامل الأرض والجمهور وسعيًا للدفاع عن لقبه وتحقيق التتويج الثاني عشر له في تاريخ دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل فريق الترجي، في ظل حضور جماهير الأهلي الكثيفة في المدرجات، في تحقيق الفوز وحصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي.

وفيما يلي تشكيلة الترجي المعلنة لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا:

حراسة المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: محمد بن علي، محمد أمين توجاي، ياسين مرياح، محمد أمين بن حميدة.

الوسط: روجير أهولو، حسام تقا، غيلان الشعلالي.

الهجوم: حسام الدين غشة، يان ساس، رودريجو رودريجيز.