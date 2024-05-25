''بالدم بالروح.. إفريقيا مش هتروح'' جماهير الأهلي تطالب اللاعبين ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الأهلي لمباراته مع الترجى التونسى في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

جماهير الأهلي تطالب اللاعبين ببطولة إفريقيا

وطالبت جماهير المارد الأحمر، لاعبي الأهلي بحسم المباراة المصيرية والحصول على الأميرة السمراء من أجل إسعادهم، بالعديد من الهتافات:" بالدم والروح إفريقيا مش هتروح".

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.