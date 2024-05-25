شاهد.. لحظة توافد جماهير الأهلي على استاد القاهرة قبل مباراة الترجي في نهائي إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق الأهلي، لمباراته مع الترجى التونسى في الثامنة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

توافد جماهير الأهلى استاد القاهرة

شهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وتنطلق المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.