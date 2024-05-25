لاعبو صالات الأهلي يدعمون فريق الكرة ضد الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حرص لاعبو فرق الصالات بالنادي الأهلي على دعم الفريق الأول لكرة القدم، أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر انطلاقها بعد قليل على استاد القاهرة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو صالات الأهلي يدعمون فريق الكرة ضد الترجي

وكان الأهلي قد تعادل سلبا دون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب رادس في المباراة التي أقيمت السبت الماضي.

ويسعى الاهلي لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث يحمل المارد الأحمر لقب البطولة القارية بعدما حقق الفوز في نهائي النسخة الماضية على حساب الوداد المغربي.

وتنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.