نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. النيران الصديقة تمنح الأهلي هدف التقدم أمام الترجي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الأهلي، في التقدم بهدف أول أمام الترجى التونسى في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

وجاء هدف الأهلي، بعد كرة رأسية من رامي ربيعة تصطدم في أهولو لاعب الترجي وتسكن مرمى الحارس أمان ماميش في الدقيقة 4.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.