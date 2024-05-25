وائل جمعة يوجه رسالة خفية لمرتضى منصور ويدافع عن الشناوي بعد أزمته الأخيرة

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أحمد جودة - القاهرة - وجه وائل جمعة، نجم النادي الأهلي الأسبق، رسالة خفية إلى مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك السابق، فيما تحدث عن أزمة محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء الأخيرة.

وائل جمعة يوجه رسالة خفية لمرتضى منصور

وكانت شهدت الساعات الماضية أزمة قوية بسبب تصريحات محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، التي هاجم فيها الصحافة المصرية.

وأوضح الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الجمعة قبل مواجهة الترجي، أن الصحافة المصرية تصدر الأزمات دائمًا في النادي الأهلي.

وأصدرت رابطة النقاد الرياضيين بيانًا رسميًا، أكدت خلاله رفضها لما أدلى به محمد الشناوي، وطالبت الأهلي باتخاذ القرار اللازم حيال هذا التصرف.

وأشار وائل جمعة في تصريحات له خلال الاستديو التحليلي لمباراة الاهلي والترجي عبر قناة بي إن سبورت، إلى أن الشناوي لم يخطئ فيما قاله، مؤكدًا أن سؤال الصحفي في غير محله وتوقيته.

وتابع: " الشناوي حط ايده على الجرح واللي على رأسه بطحة بيحسس عليها، لمدة 15 سنة كان هناك شخصًا يقوم بسب وإهانة الجميع دون قرار رادع ضده".

واستكمل: "ما أخطأ فيه الشناوي فقط هو التعميم ولكن هناك بعض الصحف بالفعل تفتعل الأزمات، وإجابته على السؤال جاءت بسبب الضغط الواقع عليه، نتيجة لجلوسه على مقاعد البدلاء وإشراك مصطفى شوبير أساسيًا".