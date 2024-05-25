نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إذا حضر ملك اللعبة ينتهي دور المزيف".. تيفو جماهير الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم اللاعبين وقاموا بتعليق تيفو مكتوب عليه " إذا حضر ملك اللعبة.. ينتهي دور المزيف"، مع رسمه النسر الاحمر، وزين ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نظيره الترجي التونسي.

ونجح لاعب النادي الأهلى رامي ربيعة من إحراز هدف التقدم في شباك الترجى التونسى في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.