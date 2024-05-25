شاهد بالفيديو.. فرحة جماهير الأهلي بعد إحراز هدف التقدم في شباك الترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - هزت فرحة جماهير الأهلي ستاد القاهرة، بعد هدف لاعب المارد الأحمر في شباك الترجي التونسي، حيث أنها اهتزت لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا منذ استقبال أخر هدف ضد الهلال في دور المجموعات.

فرحة جماهير الأهلي بعد إحراز هدف التقدم

نجح لاعب النادي الأهلى رامي ربيعة من إحراز هدف التقدم في شباك الترجى التونسى في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.