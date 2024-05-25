نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية يفوز على المقاولون العرب بثلاثية نظيفة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية الفوز على فريق المقاولون العرب بثلاثة اهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهم بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

تشكيل الداخلية لمواجهة المقاولون في الدوري

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي: محمد مجدي- محمود حسونة، شريف دابو، كريم يحيى عبد الرحمن، أحمد عماد، إسلام عبد النعيم، أدهم حامد، عبد الرحمن سيد صميدة، مصطفى فوزي، كليتش شيمزين، إيهاب سمير.

انطلقت هذه المباراة في السادسة مساء اليوم السبت بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري.

نقلت هذه المباراة عبر الشبكة تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع المباريات الدوري الممتاز.

يحتل الداخلية الـ18 والأخير في جدول الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يتجمد المقاولون العرب بالمركز الـ17 برصيد 16 نقطة.