نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الجنة يا شهيد.. جماهير الأهلي تهتف على روح "شهداء الزمالك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي والتي تجمعهم في منافسات نهائي دوري ابطال إفريقيا.

وأحييت جماهير الأهلي مع حلول الدقيقة 20 ذكرى شهداء الزمالك كعادة الفريقين في أي مباراة.

ويذكر أن الأهلي متقدما حتى الآن بهدف نظيف سجله رامي ربيعة في الدقيقة 4 ليقترب من حصد اللقب حال استمرار النتيجة.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.