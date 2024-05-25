نور الطيب لاعبة وادي دجلة تتأهل لنهائي بطولة مانشيستر المفتوحة للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - تأهلت لاعبة أندية وادى دجلة نور الطيب، لنهائي بطولة مانشيستر المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات الفضية- لتقترب بطلة دجلة من الفوز باللقب، ومواصلة تحسين تصنيفها العالمي.

نور الطيب تتأهل لنهائي بطولة مانشيستر

وصعدت الدجلاوية نور الطيب للمباراة النهائية بعد فوزها على زميلتها في النادي روان العربي بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-1) (11-1).

وتعد بطولة مانشيستر المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الفضية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 75 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة.

وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.