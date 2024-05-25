احتفال رامي ربيعة بهدف الأهلي الأول في شباك الترجي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي والتي تجمعهم في منافسات نهائي دوري ابطال إفريقيا.

احتفال رامي ربيعة بهدف الأهلي الأول

وتقدم للمارد الأحمر رامي ربيعة بهدف في الدقيقة 4 من عمر اللقاء.

لكن جاء احتفال ربيعة بشكلٍ مميز على طريقة لاعب الأهلي السابق ومحلل بي ان سبورتس الحالي محمد أبو تريكة والذي كان يحتفل على طريق الطائرة.

ويذكر أن المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، قد انطلقت في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.