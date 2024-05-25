نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جماهير الأهلي توجه رسالة مؤثرة إلى علي معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الأن مباراة الأهلي والترجي التونسي، ضمت منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أن المباراة شهدت غياب علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر بداعي الإصابة.

ونشرت صفحة الاهلي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيديو يحمل جماهير الأهلي تهتف للاعب المارد الأحمر علي معلول، مع لافتة حاملة كلمات كالتالي: "معلول: حارب من أجل الكيان فأصبح أسطورة أهلاوية".

وتعرض علي معلول، ظهير الأهلي لإصابة في مباراة الترجي التونسي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية في وتر أكيليس.

هزت فرحة جماهير الاهلي ستاد القاهرة، بعد هدف لاعب المارد الأحمر في شباك الترجي التونسي، حيث أنها اهتزت لأول مرة في دوري أبطال إفريقيا منذ استقبال أخر هدف ضد الهلال في دور المجموعات.

نجح الأهلي في التقدم بهدف مبكر أمام الترجي التونسى من خلال النيران الصديقة بعدما اصطدمت رأسية رامي ربيعة في اللاعب أهولو وتحولت لشباك أمان الله ماميش، في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.