الأهلي يتقدم في الشوط الأول بهدف ضد الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، بتقدم الأول على الثاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يتقدم في الشوط الأول بهدف ضد الترجي التونسي

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الأهلي، وتمكن لاعب النادي الاهلي رامي ربيعة من إحراز الهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر المباراة "4"، وسكن شباك الترجي التونسي.

واستطاع رامي ربيعة تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.

وفي الدقيقة ال 22 توقفت المباراة لإصابة مروان عطية ودخول الطاقم الطبي لعلاجه، ومنح الحكم روجر أهولو بطاقة صفراء.

وحرص جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم اللاعبين وقاموا بتعليق تيفو مكتوب عليه " إذا حضر ملك اللعبة.. ينتهي دور المزيف"، مع رسمه النسر الاحمر، وزين ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نظيره الترجي التونسي.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.