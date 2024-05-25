نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ذهبيات وفضية لنادي الكرما في بطولة الجمهورية للجمباز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد فريق جمباز الأيروبك بأكاديمية ميراكل بنادي الكرما ٤ ميداليات ذهبية وميدالية فضية في بطولة الجمهورية للجمباز تحت ٨ سنوات، والتى أقيمت بصالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي بالدراسة.

4 ذهبيات وفضية لنادي الكرما في بطولة الجمهورية للجمباز

وحصلت كل من رزان وليد عبد السلام ومايا مدحت وبرلا وسام ونورين محمد مرزوق، لاعبات أكاديمية ميراكل بنادى الكرما، على الميدالية الذهبية في جمباز الأيروبك ببطولة الجمهورية مواليد ٢٠١٦، في حين حصلت مريم معتز على الميدالية الفضية.

ويتكون الجهاز الفني المشرف على تدريب نادي الكرما من الكابتن مصطفى ضياء مدرب الفريق والدكتور مصطفى الشحات المدير الفني والدكتور أسامه الحباك رئيس الجهاز الفني بالفريق.

وشهدت البطولة حضور كبير لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.