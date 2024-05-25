شاهد دعم لاعبي الأهلي لـ معلول بهذه الطريقة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - تقام الآن مباراة الأهلي والترجي التونسي، ضمت منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث أن المباراة شهدت غياب علي معلول ظهير أيسر المارد الأحمر بداعي الإصابة.

احتفال لاعبي الأهلي بالهدف على طريقة معلول

وتعرض علي معلول، ظهير الأهلي لإصابة في مباراة الترجي التونسي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2024، أدت إلى خضوعه لعملية جراحية في وتر أكيليس.

وحرص لاعبي الأهلي بالاحتفال بهدف التقدم على طريقة علي معلول، بعد تسجيل الهدف في شباك الترجي التونسي.

نجح لاعب النادي الأهلى رامي ربيعة من إحراز هدف التقدم في شباك الترجى التونسى في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعت بينهم على استاد القاهرة، في إياب نهائي دوري ابطال إفريقيا، في مباراة الحسم لبطل النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا 2024.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.

وانطلقت المباراة بين الاهلى والترجي التونسي، في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.