«ليلة وداع أليكس ساندرو».. يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الفوز أمام نظيره مونزا، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، في ختام منافسات بطولة الدوري الإيطالي لهذا الموسم.

نتيجة وملخص أهداف مباراة يوفنتوس ضد مونزا اليوم في الدوري الإيطالي

افتتح المهاجم فيديريكو تشيزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 26 من عمر المباراة، ملعنا عن تقدم السيدة العجوز في اللقاء.

وبعد دقائق قليلة استطاع أليكس ساندرو لاعب فريق يوفنتوس، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 28 بعدما استغل تمريرة رائعة من نيكولو فاجيولي ليهز شباك حارس مونزا.

وأشهر حكم المباراة بطاقة حمراء للاعب مونزا "أليسيو زيربين" في الدقائق الأخيرة من انتهاء اللقاء بالتحديد عند الدقيقة 90.

ترتيب الفريقين بجدول الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة؛ رفع يوفنتوس رصيده إلى النقطة 71 محتلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي لختام هذا الموسم، فيما تجمد رصيد مونزا عند النقطة 45 بالمركز الثاني عشر من مسابقة الكالتشيو