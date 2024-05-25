نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في الجنة يا شهيد.. جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجري الآن أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والترجي والتي تجمعهم في منافسات نهائي دوري ابطال إفريقيا.

جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء بورسعيد

وأحييت جماهير الأهلي ذكرى شهداء أحداث بورسعيد مع حلول الدقيقة 72 بهتافات جاء أبرزها في الجنة يا شهيد.

وبات إحساس ذكرى الشهداء عادة متكررة لدى جماهير الأهلي في كل المسابقات.

ويذكر أنه حتى الان تقدم الأهلي بهدف نظيف احتسب كهدف عكسي سجله روجر أهولو في الدقيقة 4

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.