نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يعلق على لقطة مروان عطية في مباراة الأهلي والترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق ناصر عباس الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي الحالي، على لقطة التدخل على لاعب الاهلي مروان عطية.

وكتب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "التدخل العنيف الذي تعرض له لاعب الأهلي مروان عطية بالدهس على ساقه بقوة مفرطة كان يستدعي الطرد المباشر للاعب الترجي"

وتابع: "أين كان الحكم من اتخاذ هذا القرار الحاسم؟ وأين كانت تقنية الـ VAR من مراجعة الحالة واستدعاء الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة؟".

ويقترب الشوط الثاني من النهاية والذي ضمن فيه الأهلي التقدم بهدف نظيف احتسب كهدف عكسي سجله روجر أهولو في الدقيقة 4.

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.