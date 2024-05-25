نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس الترجي يدخل في نوبة بكاء بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل أمان الله مميش حارس مرمى الترجي التونسي في نوبة بكاء شديدة عقب خسارة فريقه أمام الأهلي الترجي التونسي بهدف نظيف في نهائي دوري أبطال إفريقيا. بكاء حارس الترجي بعد الخسارة من الأهلي وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية معلنًا فوز الأهلي بهدف نظيف دخل حارس المرمى في نوبة بكاء. وحرص مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي على مواساة مميش في ظل حزنه الكبير وخسارة اللقب. وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بفوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف.