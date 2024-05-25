برشلونة يفوز بدوري أبطال أوروبا للسيدات
توج فريق سيدات برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا، بفوزه على أولمبيك ليون 2-0، يوم السبت، على استاد سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في المباراة النهائية للبطولة.
سجلت أيتانا بونماتي هدف التقدم لبرشلونة، في الدقيقة 63، وأكدت أليكسيا بوتياس فوز الفريق الكتالوني، بتسجيلها الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وحافظ برشلونة بهذا الانتصار على لقبه، الذي أحرزه على حساب فولفسبورج الألماني في النسخة الماضية.
ويعد هذا اللقب الثالث للبلوجرانا في البطولة، التي رفع كأسها لأول مرة في عام 2021.
ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في عام 2022.
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