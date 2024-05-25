عاجل.. أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والترجي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - حصل أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أكرم توفيق رجل مباراة الأهلي والترجي

وقدم أكرم توفيق مستوى مميز للغاية طوال ال٩٠ دقيقة وساهم في فوز فريقه.

وتسلم أكرم توفيق الجائزة بعد نهاية المباراة بعدما تم اختياره كأفضل لاعب فيها.

وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بفوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف.