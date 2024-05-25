أول تعليق من أكرم توفيق بعد تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - عبر أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على الترجي التونسي بهدف نظيف وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

أول تعليق من أكرم توفيق بعد تتويج الأهلي

وحصد أكرم توفبق جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد المجهود المميز الذي ظهر عليه طوال المباراة.

وقال أكرم بعد المباراة:"الحمد لله رب العالمين على الفوز، كنا رجالًا طوال المباراة ونجنا في الفوز باللقب".

وأضاف:"التتويج باللقب مجهود عام كامل والفوز به نهديه إلى جماهير النادي الأهلي التي تساندنا دائمًا".