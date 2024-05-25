نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لفتة رائعة من لاعبي الأهلي تجاه معلول بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ارتدى لاعبو النادي الأهلي قميصًا يحمل الرقم 12 بعد انتهاء مباراة اليوم أمام الترجي التونسي وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

لاعبو الأهلي يدعمون معلول

وبعد نهاية المباراة قام لاعبو الفريق الأحمر والجهاز الفني والإداري بارتداء قميصًا يحمل الرقم 12 في إشارة إلى عدد ألقاب المارد الأحمر في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مساء اليوم بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بفوزه على الترجي التونسي بهدف نظيف.