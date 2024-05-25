نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلق على فوز الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتهنئة النادي الأهلي بعد الظفر بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، عقب فوزه على الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

الرئيس السيسي يهنئ النادي الأهلي

قدم السيسي، التهنئة عبر حسابه الرسمي بموقع “إكس” قائلًا: "أتوجه بالتهنئة للنادي الأهلي على فوزه الرائع اليوم أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير كل التحية لجماهير النادي الأهلي ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق التونسي الشقيق".

وانتهت أحداث المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الترجي التونسي، بفوز الأول على الثاني بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت أحداث الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الأهلي، وتمكن لاعب النادي الاهلي رامي ربيعة من إحراز الهدف الأول في الدقائق الأولى من عمر المباراة "4"، وسكن شباك الترجي التونسي.

واستطاع رامي ربيعة تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.

وفي الدقيقة ال 22 توقفت المباراة لإصابة مروان عطية ودخول الطاقم الطبي لعلاجه، ومنح الحكم روجر أهولو بطاقة صفراء.

وبدأ الشوط الثاني وسط أجواء مونديالية، بحرص شديد من لاعبي الأهلي من أجل الحفاظ على نتيجة الشوط الأول بهدف التقدم، أو مضاعفاته بأهداف أخرى، في حين حماس لاعبي الترجي التونسي من أجل تعويض الهدف الذي سكن شباكه في الدقائق الاولى من المباراة.

واستمرت المباراة بنسبة استحواذ كبيرة من قبل الترجي التونسي، من أجل العودة للقاء وإحراز هدف من أجل الاقتراب من اللقب وحصد الأميرة السمراء ولكن دون جدوى، لاعبي المارد الأحمر نجحوا في قلب الموازين لصالحهم.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها تتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

وحرص جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على دعم اللاعبين وقاموا بتعليق تيفو مكتوب عليه " إذا حضر ملك اللعبة.. ينتهي دور المزيف"، مع رسمه النسر الاحمر، وزين ستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد نظيره الترجي التونسي.

وشهد ستاد القاهرة توافد كبير من جماهير المارد الأحمر، من أجل مؤازرة لاعبي الأهلي قبل المباراة المصيرية، في وسط أجواء حماسية من أجل حصد اللقب والحصول على الأميرة السمراء.